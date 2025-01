Els impulsors de la ILP sobre la independència es reuniran al febrer amb Puigdemont, ERC i la CUP

SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA

BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Independència (SI), impulsors de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la independència, es reuniran aquest febrer amb el president de Junts, Carles Puigdemont, amb ERC i la CUP per abordar aquesta iniciativa.

A principis de desembre, la formació va tornar a registrar la ILP amb el mateix redactat que ja van presentar al febrer i que la Mesa del Parlament de la passada legislatura va admetre a tràmit, acord que posteriorment va tombar el Tribunal Constitucional (TC).

No obstant això, a finals d'aquest mes, en constatar que s'acabava el termini perquè l'actual Mesa decidís sobre la possible tramitació de la proposta, SI va sol·licitar posposar la decisió perquè abans es volien reunir amb el president del Parlament, Josep Rull, com ja van fer després de les vacances de Nadal, i amb els grups independentistes.

Així, el divendres 3 de febrer està previst que la direcció del partit es reuneixi telemàticament amb la CUP i posteriorment amb ERC al Parlament, mentre que la trobada amb Puigdemont tindrà lloc el dilluns 24 de febrer a Waterloo (Bèlgica).

Segons SI, en la reunió amb Puigdemont li presentaran les iniciatives que han posat en marxa "per la independència dels Països Catalans", entre altres qüestions.