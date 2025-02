Els impulsors de la ILP sobre la independència demanen a Rull reactivar-ne la tramitació

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Solidaritat Catalana per la Indepèndencia (SI), impulsors de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la independència, han demanat per carta al president del Parlament, Josep Rull, reactivar el procediment perquè la iniciativa es pugui votar a la Mesa de la cambra en els terminis pertinents.

Ho expliquen en un comunicat aquest dimecres després d'haver acabat l'última de les reunions que tenien previstes aquest febrer amb ERC, la CUP i Junts per explicar-los i demanar-los el seu suport a la tramitació de la ILP.

A principis de desembre, SI va tornar a registrar la ILP amb el mateix redactat que ja van presentar al febrer i que la Mesa del Parlament de la passada legislatura va admetre a tràmit, acord que posteriorment va tombar el Tribunal Constitucional (TC).

No obstant això, a finals de mes, en constatar que acabava el termini perquè l'actual Mesa decidís sobre la possible tramitació de la proposta, la formació va sol·licitar posposar la decisió perquè abans es volien reunir amb Rull, com ja van fer després de les vacances de Nadal, i amb els grups independentistes.

En el conjunt de trobades, per part de SI hi han participat el secretari de Relacions Institucionals, Francesc Figuls; la secretària d'Organització, Ester Beltrán, i el secretari general, David Folch.

En la reunió també hi havia presents Laia Estrada i Lluc Vinyes de la CUP; Anna Balsera i Juli Fernàndez d'ERC, i Mònica Sales, Josep Rius, Jeannine Abella i Salva Vergés de Junts.