Els hotels catalans registren vuit milions de pernoctaciones al juliol i el 73,4% d'ocupació

Catalunya va registrar 8,1 milions de pernoctacions en establiments hotelers al juliol, dels quals 2.334.453 van ser nacionals i 5.791.704 estrangers, i una ocupació del 73,4%.

Ha estat la destinació vacacional escollida pel 15,2% dels viatgers residents a Espanya i pel 20,9% dels no residents, sent la segona comunitat autònoma preferida en ambdues classificacions, segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Uns 2,6 milions de viatgers han visitat la comunitat autònoma i, per províncies, Barcelona ha rebut 1,3 milions, Girona ha acollit 581.281, Tarragona uns 528.765 i Lleida ha estat la comunitat que menys turistes ha rebut amb 100.116.

CONJUNT D'ESPANYA

En el conjunt d'Espanya, el nombre de pernoctacions a establiments hotelers espanyols s'ha incrementat un 10,8% en els set primers mesos de 2023 respecte al mateix període de l'any anterior.

Durant el mes de juliol, les pernoctacions a establiments hotelers espanyols van superar els 43,1 milions, el que suposa un augment del 2,5% respecte al mateix mes de 2022.

Les pernoctacions dels viatgers residents a Espanya van superar els 15,3 milions, el que representa un 35,6% del total. Per la seva banda, les dels no residents es van situar per sobre dels 27,7 milions.

L'estada mitjana va descendir un 0,6% respecte a juliol de 2022, situant-se en 3,4 pernoctacions per viatger, segons les dades de l'enquesta de Conjuntura Hotelera Turística de l'INE.

Durant els set primers mesos de 2023, les pernoctacions a hotels a Espanya es van incrementar un 10,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

COMUNITATS I ZONES TURÍSTIQUES

Per als viatgers espanyols, Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana van ser les destinacions triades per allotjar-se en hotels el passat mes, mentre que els estrangers es van decantar per les Illes Balears amb el 34,5% del total de pernoctacions.

Segueixen altres destinacions com Catalunya i Canàries, amb el 20,9% i el 18,4% del total, respectivament.

Per zones turístiques, Palma-Calvià aconsegueix el grau d'ocupació per places més elevat (90,2%), així com el major grau d'ocupació durant el cap de setmana (89,5%).

Els punts turístics amb més pernoctacions van ser Barcelona, Madrid i Calvià.

Per la seva banda, Santa Margalida presenta el grau d'ocupació per places més alt (93,8%) i la major ocupació en cap de setmana (94,8%).