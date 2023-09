Els hotels barcelonins preveuen una facturació "rècord" el 2023 per l'ocupació i els preus

L'ocupació acumulada fins a l'agost és del 82,62%, que és 1,2 punts menys que el 2019



BARCELONA, 14 set.

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha assegurat que els establiments de la capital catalana tindran una facturació "rècord" el 2023 gràcies als nivells d'ocupació pròxims al 2019 fins l'agost i a la pujada de preus.

"Tancarem l'exercici de l'any amb una facturació global sensiblement o força superior a la del 2019", ha explicat el president de l'entitat, Jordi Clos, al costat del director general, Manel Casals, en una roda de premsa aquest dijous.

Els hotels de Barcelona han registrat una ocupació acumulada d'un 82,62% els primers vuit mesos de l'any, 1,2 punts menys respecte al mateix període del 2019, i un preu mitjà de 174,15 euros, que són 33,2 euros més.

Clos ha destacat que l'ocupació a l'estiu "pràcticament iguala la del 2019" --al juny va ser del 89,08%, al juliol del 89,46%, i a l'agost del 87,82%-- i, en aquest període, la pujada de preus per habitació va ser d'uns vint euros al juny i juliol, i va arribar als 37 a l'agost.

L'entitat ha augurat una tardor del 2023 i un 2024 "molt consolidat" per l'auge del turisme de negocis, que Clos ha cridat a donar suport després de descriure'l com el sector del futur.

PREUS

El president del Gremi d'Hotels ha remarcat que els màxims històrics seran d'"ingressos, que no beneficis" i ha assenyalat l'augment dels costos de l'energia, l'alimentació i els estructurals.

En aquesta mateixa línia, el director general de l'entitat, Manel Casals, ha recordat els efectes de la pandèmia en el sector i els deutes contrets aleshores.

"Moltes pèrdues que es van acumular, molts crèdits que es van haver de demanar. Estem pagant la factura de la covid-19 i la pagarem fins al 2028 o el 2030", ha avisat.

TURISME DE NEGOCIS

Clos ha opinat que la tendència a l'alça dels preus posa el sector en "el bon camí" en situar-los al nivell d'un visitant de més bona qualitat, en les seves paraules.

Ha optat per un canvi en el model turístic que permeti "canviar la quantitat per anar a absorbir la qualitat" del turisme i, en aquesta línia, ha descrit el turisme de negocis com el sector del futur i ha allargat la mà a Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona.

"Quan dic que estem al seu costat i que els donem suport, ho dic al 100%. Quan dic que el nostre objectiu està en aquest camí no és en va, som aquí d'una manera efectiva i real", ha garantit, després de subratllar la qualitat dels visitants que atreu.

Així mateix, també ha cridat a invertir en una oferta cultural innovadora, que veu "importantíssima" per al turisme visitant i necessària per atreure el tipus de turisme que defensa.

Ha situat com un objectiu a curt termini que la proporció de persones que viatgen a Barcelona per negocis o per visitar-la se situï en un 50%-50%, mentre que avui dia l'ha xifrada en un 40%-60%.



"CANVI DE VISIÓ" A L'AJUNTAMENT

Clos ha celebrat que "l'Ajuntament ha fet un canvi de visió, de com voler Barcelona" amb l'arribada de l'alcalde socialista, Jaume Collboni, i ha dit que al Gremi se senten acompanyats i que donaran suport al consistori.

Casals ha sostingut que amb aquest Govern municipal tant els clients com els responsables dels establiments perceben una ciutat més neta i segura.

Sobre el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat), Clos ha tornat a defensar l'obertura d'establiments singulars i que aportin valor afegit i ha considerat que l'Ajuntament ha passat "del 'no a tot'" a obrir la porta a la possibilitat de desenvolupar projectes.