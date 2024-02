Els hotelers de Lloret de Mar (Girona) plantegen comprar una dessalinitzadora per proveir-se

GIRONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar (Girona) ha plantejat comprar una dessalinitzadora per proveir els seus membres, han explicat fonts pròximes a Europa Press aquest dijous.

"Ens hem arremangat i ens hem posat a treballar. Si ho fem nosaltres, ho pot fer tothom", ha defensat el president de l'entitat, Enric Dotras, en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press.

Dotras ha afirmat que els hotelers no entenen per què han de finançar la mesura i ha criticat que les administracions no l'hagin impulsat: "Ens hi juguem els llocs de treball, el negoci", ha recordat.

La Direcció General de Turisme de la Generalitat "està al corrent de la iniciativa a nivell genèric", si bé no ho ha comentat perquè no en té tots els detalls, han informat fonts de la Conselleria d'Empresa i Treball a Europa Press.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha recordat que el pla impulsat pel Govern per fer front a la sequera prohibeix omplir les piscines i que, en aquesta situació, "únicament" es pot fer amb aigua de mar i sempre que l'abocament de l'aigua no es faci al clavegueram, segons han explicat a Europa Press fonts d'aquest organisme.