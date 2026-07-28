Els hostalers de Girona aposten pel retorn dels peatges a l'AP-7 i descarten les vinyetes

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT - Arxiu
GIRONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Federació d'Hostaleria i Turisme de les comarques de Girona s'ha posicionat aquest dimarts a favor del retorn dels peatges i ha descartat el sistema de vinyetes.
L'organització empresarial ha criticat en un comunicat que la desaparició dels peatges a l'AP-7 ha comportat un increment del 40% en el trànsit i dels accidents amb víctimes.
A més a més, han apuntat que la gratuïtat de l'autopista l'ha transformat en la principal via per als camions, amb un increment del 80% de la circulació de vehicles pesants diaris.
"Circular per l'AP-7 ha esdevingut una opció insegura", han afirmat, per la qual cosa han proposat una remodelació de l'autopista amb un carril específic destinat als camions i altres vehicles pesants.
El posicionament de la federació arriba després que el Parlament avalés estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes.