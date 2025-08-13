Els hostalers catalans són "els més sostenibles" de les costes d'Espanya, segons Ecovidrio

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els hostalers de Catalunya són els més sostenibles de les costes d'Espanya, aconseguint un 'Índex de Sostenibilitat' del 85,5%, segons els resultats del 'III Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes' elaborat per Ecovidrio, entitat especialitzada a gestionar sobre el terreny la recollida selectiva.
Així, l'hostaleria de Catalunya "lidera un any més" l'aplicació de mesures de sostenibilitat dins del sector Horeca, seguida de l'hostaleria andalusa (79,6%), la de les Illes Balears (78,7%), la de Cantàbria (78,6%), la de la Comunitat Valenciana (70,4%) i la de la Regió de Múrcia (67,2%), informa Ecovidrio en un comunicat aquest dimecres.
Per províncies, els hostalers de Tarragona se situen al primer lloc amb un 90,3%, seguits dels de Barcelona i Girona, tots dos amb un 84%, i quant a les palanques de sostenibilitat que millor treballen els hostalers catalans, destaca la gestió de residus, que ha aconseguit un 91,3%, seguida del consum d'energia (89,9%), el consum d'aigua (88,9%) i el consum responsable (67%).
En total, 2.456 establiments hostalers han estat analitzats en aquesta edició del baròmetre a Catalunya, que "reflecteix així la consolidació del compromís ambiental del sector Horeca a les costes del territori català".
Al final de l'estiu, Ecovidrio guardonarà als dos establiments de Catalunya més responsables en la gestió ambiental de la seva activitat.