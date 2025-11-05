Els governs de Catalunya i Flandes (Bèlgica) renoven per 2 anys el seu Programa de Cooperació

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Catalunya i el de Flandes (Bèlgica) han renovat per 2 anys el seu Programa de Cooperació en la sisena edició del Comitè Mixt Catalunya-Flandes, que s'ha organitzat aquest dimecres a la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat.
En un comunicat, el departament ha explicat que aquesta reunió ha estat encapçalada per la directora general d'Afers Multilaterals de la Generalitat, Clelia Colombo, i per l'administrador general de Digitaal Vlaanderen del Govern de Flandes, Jan Smedts.
Totes dues delegacions han destacat "l'èxit i la transversalitat de la cooperació entre els dos territoris", que al llarg dels últims anys ha inclòs àmbits com la transformació digital, l'estadística, la cultura, la joventut, la recerca i la innovació, la internacionalització, l'economia blava, el turisme i el medi ambient.
Després de fer balanç, han presentat els àmbits de cooperació en els pròxims dos anys, que inclouran la cooperació institucional i acció exterior conjunta a la UE i organismes internacionals, i la recerca i innovació, especialment en IA, semiconductors, hidrogen verd, biotecnologia i tecnologies quàntiques.
També cooperaran en transformació digital i ciberseguretat, en l'àmbit de la transició verda, biodiversitat, economia circular i lluita contra la contaminació per plàstics, i en la política marina i l'economia blava sostenible, i també en àmbits de salut, connexió entre empreses, educació superior, turisme sostenible i cultura, entre d'altres.