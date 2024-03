Els funcionaris de presons demanen la destitució d'Ubasart i protestaran a la plaça Sant Jaume dimecres

S'organitzen al marge dels sindicats i rebutgen negociar amb les "mans tacades de sang"

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Els funcionaris de presons organitzats al marge dels sis sindicats del sector han reclamat que el president del Govern, Pere Aragonès, destitueixi la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, i han anunciat una protesta dimecres a les 11 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha el Palau de la Generalitat.

Ho han explicat en una roda de premsa aquest dimarts els treballadors de les presons de Mas d'Enric (Tarragona) i Quatre Camins (Barcelona) Raquel, Sandra, Francina i Gabi, que han rebutjat donar els seus cognoms.

"Estem enfadats, portem cinc dies. Si ells no volen dimitir, senyor president del Govern, Pere Aragonès, vostè té la potestat de destituir-los. Destituïu-los, sisplau, estem molt dolguts, estem consternats", ha dit la Francina en referència als cinc dies de protestes i bloquejos a les presons catalanes arran de la mort de la cap de cuina de Mas d'Enric, on treballa, a mans d'un pres que després es va suïcidar.

En resposta a l'oferiment de mà estesa que ha reiterat Ubasart els darrers dies per cridar els funcionaris a negociar, la Sandra ha dit: "No volem mans tacades de sang, que és el que ens ofereixen. No les acceptarem en cap moment", i ha explicat que a més de les dimissions d'Ubasart i Calderó també reclamen la dels directors de Mas d'Enric i Quatre Camins.

"Volem estar dirigits per persones que sàpiguen què és dirigir persones, persones que tinguin sensibilitat, que entenguin la situació en la qual ens trobem, i això és molt difícil si parlem de senyors que estan en uns despatxos, que no han treballat en el medi, que no han trepitjat patis, com hem fet tots els que som aquí", ha afegit la Sandra.

En el mateix sentit, en Gabi ha criticat: "Ens sentim menystinguts, absolutament desautoritzats", i ha lamentat que no se'ls té en compte a l'hora de decidir si a un pres se li pot assignar una feina com ser a la cuina.

ORGANITZATS SENSE SINDICATS

La Raquel, funcionària de Quatre Camins, ha avisat que les protestes continuaran i que les mobilitzacions "ara mateix no estan dirigides ni liderades pels sindicats, s'estan prenent les decisions de manera assembleària amb tota la dificultat que això suposa".

La Sandra, jurista i criminòloga de Lledoners (Barcelona), ha matisat que la convocatòria de dimecres a la plaça Sant Jaume és l'única acordada ara com ara però "no té per què ser l'única" que hi hagi durant la jornada.

"El col·lectiu està decidit a mantenir amb força les protestes perquè no sentim que se'ns estigui escoltant", ha afegit la Raquel sobre la continuïtat de les protestes que van començar dijous de la setmana passada.

La Francina també ha alertat que els presos han perdut el respecte als funcionaris: "Ens lliguen de peus i mans i quan tenim una falta de respecte no tenim cap mitjà perquè aquesta conducta sigui corregida. Aleshores, quan hi ha una falta de respecte petita i no és corregida, què passa? Que la falta de respecte és més gran. I si no és corregida? Que la falta de respecte és més gran i podem arribar a agressions".