Els forenses afirmen que la denunciant d'Alves es va donar un cop al genoll i que "no estava simulant"

Els perits de la defensa dubten de la versió de la víctima i diuen que no coincideix amb l'exploració mèdica

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Una psiquiatra forense que va fer l'exploració psicològica a la víctima de l'agressió sexual presumptament per part del futbolista Dani Alves ha explicat que l'exploració psicològica de la jove mostra que no exagerava i "no estava simulant", i que es va donar un cop al genoll.

Així ho han explicat aquest dimecres davant el tribunal de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona, en què han declarat diversos perits proposats per la defensa i l'acusació.

Els professionals que van atendre la víctima a l'Hospital Clínic de Barcelona han assegurat que tenia por, "certa tensió i plorava", i que van observar que el seu relat era coherent i explicava les coses tal com recordava que les havia viscut, i no els va dir que l'agressor era una persona famosa.

Durant el relat de l'agressió sexual, els metges no van insistir en els detalls, ja que ella estava "tocada", i han recordat que la víctima no tenia clar si va acabar fent una fel·lació a l'acusat i que es posava nerviosa quan sentia parlar portuguès.

"També va relatar que hi va haver petons. Ens va explicar què havia passat, que hi va haver petons al coll i que després va voler parar i sortir del lavabo i no va poder", ha afegit un d'ells.

A més a més, un altre metge ha sostingut que un dels indicadors que implica "tenir condició de víctima moltes vegades és sentir-se culpable d'una cosa que no han generat".

FERIDA AL GENOLL

Sobre la ferida al genoll que es va fer la víctima durant l'agressió sexual, altres perits han expressat que és "compatible amb un mecanisme de fregament i amb traumatisme", i han afegit que estar de genolls i fer-se aquesta ferida és poc probable.

"Dir que aquesta ferida es va produir al cent per cent perquè ha caigut de genolls, podria ser, però també podria ser amb una empenta i que hagi caigut amb un genoll. Que aquesta ferida se situï al costat extern em fa pensar que ha estat un mecanisme indirecte. Evidentment, no és al cent per cent, poden passar mil coses", ha afegit un d'ells.

LESIONS VAGINALS

Altres metges han explicat que la víctima no presentava lesions a la zona vaginal i, preguntats per la defensa si són imprescindibles aquestes ferides perquè es produeixi una violació, un d'ells ha respost que "tot és possible".

"És freqüent veure agressions sexuals en les quals no apareix cap lesió. Per exemple, hi ha un estudi que diu que pràcticament un 80% de les persones agredides sexualment no presentaven marques vaginals, i no eren relacions consentides", ha explicat un metge forense.

VA REBUTJAR UN TRACTAMENT ANTIDEPRESSIU

Una de les psiquiatres forenses ha relatat que havien receptat un tractament antidepressiu a la víctima, però que ella considerava que no el necessitava, ja que "tenia por de dependre de la medicació, però que no prengui la medicació no vol dir que no la necessiti".

"Un pacient que pren medicina posttraumàtica és un pacient que té la sensació de que perd el control de la seva vida, de les seves emocions. Ha tingut una ruptura, un xoc, un impacte i es desconfiguren molts aspectes de la seva vida", ha insistit la psiquiatra.

PERITS DE LA DEFENSA D'ALVES

Dos perits proposats per la defensa d'Alves han relatat que, en un coit dolorós --segons la víctima--, és molt rar no apreciar lesions, sobre la qual cosa un ha dit: "No coincideix el relat de la denunciant amb l'examen objectiu que va fer el metge forense. Em fa pensar que el coit no va ser tan traumàtic".

Respecte a l'ADN que es va trobar, han detallat que és un ADN "compatible amb el d'Alves", tot i que han remarcat que no és coincident, sinó compatible.

"En aquest cas, l'origen de l'ADN normalment és a causa de petons o d'una fel·lació. En aquest cas no hi ha restes de semen perquè probablement no hi ha hagut ejaculació, l'esmegma --líquid que surt abans d'ejacular-- pot confondre. Això no vol dir que hi hagi hagut agressió", han resolt.