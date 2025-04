Els floristes catalans reclamen "protecció i suport davant l'intrusisme" a la Generalitat

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El col·lectiu de floristes de Catalunya ha reclamat "protecció i suport davant l'intrusisme" en una carta remesa al president de la Generalitat, Salvador Illa, i consultada per Europa Press aquest dilluns.

Els signants han mostrat la seva "profunda preocupació" per la situació del sector, que han assenyalat que s'agreuja durant la celebració de Sant Jordi, i han alertat que la competència deslleial posa en risc la viabilitat de molts negocis.

"Ens veiem afectats per la presència creixent de parades gestionades per associacions, entitats, escoles, grups particulars i, fins i tot, partits polítics que operen puntualment sense la càrrega de responsabilitats que enfrontem els comerços legals", han afegit.

Per això, han demanat una regulació "clara i específica" per a la venda de roses per Sant Jordi i que es limiti les llicències a les entitats no comercials.

A més a més, han reclamat que es prohibeixi explícitament la compra de roses a mercats majoristes als col·lectius sense llicència d'activitat i que es creï un registre de parades autoritzades.