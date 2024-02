Els fiscals del Suprem situen Puigdemont com el líder "absolut" de Tsunami Democràtic

MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -

Els fiscals del Tribunal Suprem (TS) que es van mostrar a favor d'investigar l'expresident del Govern i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per terrorisme l'assenyalen en el seu informe com el líder "absolut" de Tsunami Democràtic pel seu "patrocini intel·lectual i ètic".

Així ho ha apuntat el fiscal Fidel Cadena en 14 folis, als quals ha tingut accés Europa Press, en què recull el sentir dels fiscals de la secció primera penal del TS que el 6 de febrer van votar a favor d'investigar Puigdemont per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic.

En aquella junta de fiscals, 15 dels membres van apreciar, per 11 vots a favor i 4 en contra, que hi havia prou indicis per procedir contra Puigdemont i contra el diputat del Parlament Ruben Wagensberg --tots dos aforats-- i, per 12 a 3, que hi pot haver delictes de terrorisme.

Així, van tombar l'informe del fiscal del TS Álvaro Redondo, que va entendre que no hi ha indicis racionals de criminalitat contra Puigdemont i Wagensberg, i tampoc no va apreciar delictes de terrorisme, sinó de desordres públics greus, falsedat documental, coaccions i danys.

Cadena, que ha redactat el text a petició de Sánchez-Conde, defensa que la majoria de la junta de fiscals veu una "pluralitat d'indicis" que acrediten el "lideratge absolut" i l'"autoria intel·lectual" de Puigdemont.