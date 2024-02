Els fiscals del Suprem es reuneixen per estudiar l'informe que descarta investigar Puigdemont per terrorisme

La cita arriba precedida de la polèmica per les discrepàncies sobre la tesi terrorista a 'Tsunami Democràtic'



MADRID, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

La junta de fiscals penals del Tribunal Suprem (TS) es reunirà aquest dimarts a les 10.00 hores per estudiar l'informe del fiscal Álvaro Redondo on conclou que no hi ha indicis suficients per imputar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per 'Tsunami Democràtic', alhora que descarta que els fets investigats en aquesta causa siguin constitutius de delictes de terrorisme.

La junta ordinària, que se celebra amb caràcter setmanal, comptarà amb al voltant d'una quinzena de fiscals, entre els quals estaran els fiscals del 'procés' Fidel Cadena, Javier Zaragoza i Consuelo Madrigal. Redondo defensarà la seva proposta i, en el cas que la majoria estigui d'acord, l'informe quedarà aprovat. En canvi, si els seus companys opinen diferent, haurà de redactar-se un nou text, que es podrà encomanar a un altre fiscal o deixar en mans del propi Redondo.

Les fonts fiscals consultades per Europa Press auguren que serà una reunió tibant, donat que diversos fiscals ja han anticipat que discrepen de les conclusions assolides per Redondo en entendre que sí va haver-hi terrorisme en les accions presumptament orquestrades per 'Tsunami Democràtic' la tardor del 2019 en protesta per la sentència de l'1-O.

L'informe de Redondo, al que ha tingut accés Europa Press, respon l'exposició raonada que el titular del Jutjat Central d'Instrucció 6, Manuel García Castelló, va enviar el novembre passat al Suprem instant a l'alt tribunal a investigar Puigdemont, al diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg --tots dos aforats-- i a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, entre d'altres persones, per presumptes delictes de terrorisme.

El fiscal explica que, si bé el Suprem és el tribunal competent per conèixer les conductes delictives que s'atribueixin a Puigdemont i Wagensberg, en aquest cas creu que el jutge instructor "ha de continuar les investigacions, al no concórrer indicis racionals de criminalitat en aquest moment processal que justifiquin l'elevació de la causa a la Sala penal del TS en relació amb els referits senyors". Al seu judici, els indicis recaptats "resulten massa oberts".

En concret, recopila els indicis aportats García Castelló contra Puigdemont, tals com a converses seves amb un empresari on "es fa al·lusió directa a 'Tsunami Democràtic' com a eina per a la consecució de la independència"; unes altres del seu cap de Gabinet, Josep Lluís Alay, amb un altre empresari; les reunions a Ginebra de partits i entitats sobiranistes amb la presència del llavors president; o el seu "impuls directe" a campanyes en xarxes socials.