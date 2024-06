Els fiscals del procés rebutgen l'ordre de García Ortiz d'amnistiar la malversació i eleven el debat a la cúpula fiscal

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Els fiscals del procés han reiterat al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, la seva oposició a amnistiar la malversació que s'atribueix, entre altres implicats en el procés, a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i han invocat que es reuneixi la Junta de Fiscals, després que el cap de la Fiscalia s'ha mostrat a favor de també perdonar aquest delicte.

En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, els fiscals Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno es reafirmen en el seu informe i, un cop coneguda aquest divendres la posició de García Ortiz, invoquen l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal perquè la diferència de criteris es dirimeixi en una Junta de Fiscals de Sala, la cúpula de la carrera, que es farà dimarts vinent.

Els fiscals del Tribunal Suprem expressen que els arguments de García Ortiz per a l'aplicació "incondicional" de l'amnistia a la malversació "no desvirtua en absolut" la seva posició contrària, de manera que són arguments "manifestament insuficients per legitimar la viabilitat i l'ajust a la legalitat de l'ordre impartida".

"A parer nostre l'ordre (de García Ortiz) és improcedent i contrària a les lleis en no ajustar-se als criteris més elementals de la lògica jurídica i de legalitat penal exigibles en la interpretació i aplicació de les normes", expressa el fiscal Zaragoza en nom de tots quatre.

Els fiscals també insisteixen a García Ortiz que si després de la Junta imposa que s'ha d'aplicar l'amnistia, ells no signaran el decret, sinó que ho haurà de fer el mateix fiscal general o un altre fiscal que ell designi.

Fonts de la Fiscalia General de l'Estat han informat que García Ortiz ja ha convocat els fiscals de sala per celebrar aquesta junta el dimarts 18 de juny després que el fiscal Zaragoza ha invocat l'article 27 de l'estatut fiscal en no estar d'acord amb la seva ordre.