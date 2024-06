Els fiscals del procés mantenen el rebuig a amnistiar la malversació de Puigdemont

Elevaran l'assumpte a la Junta de Fiscals si el cap del ministeri públic no accepta el seu posicionament



MADRID, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Dos dels fiscals del Tribunal Suprem (TS) que van participar en el judici del procés han mantingut aquest dimarts davant el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, el rebuig a amnistiar la malversació que s'atribueix a l'expresident Carles Puigdemont en entendre que sí que va tenir ànim de lucre i va afectar els interessos financers de la UE.

Segons han confirmat fonts fiscals a Europa Press, els fiscals Javier Zaragoza i Jaime Moreno han confirmat el criteri que mantenen amb els seus companys Consuelo Madrigal i Fidel Cadena en una trobada celebrada amb el fiscal general aquest mateix dimarts, dia en què la llei d'amnistia ha entrat en vigor després de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Amb tot, els fiscals han ratificat el posicionament que ja havien avançat el passat 30 de maig en un document que van entregar a García Ortiz després d'una reunió que van mantenir de cara a l'aprovació de la norma.

En la trobada d'aquest dimarts, no obstant això, el fiscal general ha demanat als quatre fiscals que redactin un informe processal que respongui específicament a les qüestions plantejades pel Suprem, en entendre que el document que van elaborar fa dues setmanes aborda en general la llei d'amnistia, segons fonts coneixedores de la trobada.

EL FISCAL GENERAL HI TÉ L'ÚLTIMA PARAULA

Les fonts fiscals consultades apunten que els quatre fiscals estan disposats a mantenir el criteri i a invocar l'article 27 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF) per elevar l'assumpte a la Junta de Fiscals si García Ortiz no accepta el seu posicionament. cal recordar, no obstant això, que el fiscal general té el poder de fer valer el seu criteri després d'escoltar el conclave, tal com fixa l'Estatut.

Aquest debat a la Fiscalia té lloc després que aquest mateix dimarts el jutge instructor del procés al Suprem, Pablo Llarena, ha donat cinc dies al ministeri públic, a Vox --que exerceix l'acusació popular-- i a les defenses perquè informin si veuen pertinent aplicar o no l'amnistia als fets que s'atribueixen als encausats.

Llarena ha preguntat a les parts, inclosos els quatre fiscals, si la malversació que s'atribueix a Puigdemont i altres encausats afecta els interessos financers de la Unió Europea (UE) i, per tant, quedaria exclosa de l'amnistia. També els ha demanat que es pronunciïn sobre la pertinència de mantenir o modificar les mesures cautelars acordades contra els quatre líders independentistes.