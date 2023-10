Els experts demanen en la BNEW "més formació" perquè el talent s'adapti a les noves tecnologies

Navarro (CZFB): "El talent costa més d'aconseguir que el capital econòmic"



Els experts que han participat en el debat 'Habilitats del futur' durant la Barcelona New Economy Week (BNEW) han coincidit aquest dimecres en la necessitat de "més formació" perquè el talent s'adapti a les noves tecnologies.

La trobada està organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i se celebra des de dilluns fins dijous al DFactory Barcelona.

La sessió ha comptat amb el delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro; el president de la Fundació Incyde, José Luis Bonet; la 'partner' de 19N Mar Alarcón i la directora nacional RPO de Randstad, Maria Jesús Soga, moderats per la directora d'Habilis, Sònia Casas.

Navarro ha assegurat que "el talent costa més d'aconseguir que el capital econòmic" perquè no hi ha prou talent per treballar en la nova economia digital.

Ha posat d'exemple que no hi ha formació reglada sobre la indústria relacionada amb la impressió i que per això les empreses es veuen obligades a formar els treballadors, per la qual cosa ha demanat que el sector públic i el privat s'uneixin per obrir noves oportunitats de futur.

Alarcón ha afirmat que les empreses "sempre" estan buscant un talent que no existeix, perquè són eines noves, per la qual cosa han d'esperar perquè la formació cobreixi les seves necessitats.

"Necessitem molta formació i molt suport motivacional" per fomentar els estudis d'aquestes noves tecnologies, ha afegit la directiva.

BONET: "EL TALENT ÉS EL MÉS IMPORTANT"

Bonet ha subratllat que "l'educació és fonamental i el talent és el més important" i ha subratllat la tasca de la formació professional per educar els perfils que necessita la nova economia digital.

A més a més, ha destacat la necessitat de recuperar valors com l'"esforç, el compromís, l'afany d'assoliment i la constant superació personal".

'POWER SKILLS'

Soga ha valorat les 'power skills', aquelles habilitats que permeten l'adaptació contínua al canvi, cosa que "ha d'estar en qualsevol professional del mercat laboral".

Entre les 'soft skills', que també ha destacat, hi ha l'adaptació al canvi i un lideratge "que empoderi i dirigeixi el canvi" al futur.