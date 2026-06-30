Els excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic diuen que estava "bloquejat, afectat i en xoc"

David Zorrakino - Europa Press
MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)
Els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després que el seu pare, Isak Andic, es precipités per un barranc a les coves del Salnitre de Collbató (Barcelona) el 14 de desembre del 2024 se'l van trobar "bloquejat, afectat i en estat de xoc", han explicat fonts judicials a Europa Press.
Es tracta de dos excursionistes que, un cop a l'any, fan aquesta ruta i que, el dia dels fets, es van trobar amb Jonathan Andic (investigat per presumpte homicidi) mentre parlava per telèfon amb els Serveis d'Emergències i explicava que ell caminava davant el seu pare i que va sentir un soroll de pedres.
A causa de l'estat en el qual es trobava Jonathan Andic, un dels excursionistes es va posar al telèfon per donar les coordenades del lloc a Emergències i, posteriorment, va acompanyar Jonathan Andic caminant fins a les escales de l'aparcament, on hi havia els bombers.
Aquests testimonis també han explicat que a la zona on Isak Andic va patir la caiguda mortal hi ha un terraplè en el qual, "si perds la línia", hi pots caure perquè no hi ha lloc on agafar-se.
Els dos excursionistes, que no van declarar davant els Mossos d'Esquadra, van rebre la citació judicial la setmana passada.