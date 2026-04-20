Els exconsellers catalans d'Economia demanen avançar en la recaptació de l'IRPF

BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Els exconsellers d'Economia de la Generalitat Antoni Castells, Natàlia Mas i Jaume Giró han coincidit a demanar que el Govern continui avançant en les negociacions perquè la Generalitat gestioni l'IRPF que paguen els catalans.
Ho han dit aquest dilluns en l'obertura de l'acte 'La Catalunya que volem', organitzat pel Col·legi d'Economistes de Catalunya i obert per la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
Els tres exresponsables d'Economia també han coincidit en la necessitat que el model de finançament autonòmic segueixi el principi d'ordinalitat.
Mas ha reclamat que "l'IRPF no es pot tornar a posar al calaix" i ha demanat continuar avançant en la negociació perquè aquest impost es recapti a Catalunya.
Giró ha afegit que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) "no està preparada per recaptar tot l'IRPF", i ha demanat que l'ordinalitat estigui assegurada en el nou model de finançament.
Castells s'ha mostrat d'acord en que la Generalitat ha de treballar per "administrar els seus propis impostos" i ha critcat que Catalunya rebi menys impostos dels que paga.
DÈFICIT FISCAL
Mas ha lamentat que el dèficit fiscal català "representa el 10% del PIB de Catalunya", la qual cosa ha dit que limita la despesa en educació i sanitat.
Giró ha subratllat que Catalunya té molts reptes i problemes, però "el principal és l'infrafinançament crònic i endèmic" de la Generalitat.
Castells ha recordat que l'actual Estatut d'Autonomia contempla que Catalunya ha de rebre les mateixes inversions que el seu pes en el PIB espanyol, i ha criticat que això no s'ha complert.
INFRAESTRUCTURES
Preguntats sobre les infraestructures, Castells ha apuntat que es poden programar inversions, però "si després no es fan, no serveixen de res".
Giró ha subratllat que la falta d'execució "no sempre és culpa dels de fora" i ha assenyalat la falta de consensos polítics per aprovar-los i que, quan s'assoleixen, hi ha contestació ciutadana.
Mas ha assenyalat que l'execució de les inversions que depenen de la Generalitat és del voltant del 85% i la de l'Estat no arriba al 50%, i que la inversió sostinguda en infraestructures, capital humà i tecnologia és "imprescindible per créixer".