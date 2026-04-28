Els exalcaldes de Ripoll del PSC critiquen que el partit fes dimitir els seus dos edils

GIRONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
Els exalcaldes de Ripoll (Girona) pel PSC, Pere Jordi Piella (entre 1979 i 1993) i Jaume Camps (entre 1993 i 1995), han criticat que la direcció socialista exigís la renúncia dels seus dos regidors al municipi, Enric Pérez i Anna Belén Avilés, després de facilitar amb la seva abstenció l'aprovació del pressupost municipal de l'alcaldessa i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols.
En declaracions aquest dimarts a 3CatInfo, Camps, que va decidir la setmana passada deixar de militar al PSC per aquest motiu, ha defensat que la política municipal és "molt més dinàmica que una de parlamentària" perquè s'han de resoldre els problemes del dia a dia de la gent.
Per la seva banda, Piella, que va deixar la militància socialista fa 10 anys, ha afirmat que la direcció socialista hauria de trepitjar el territori, i creu que no funcionarà el relleu que ha buscat la direcció en renunciar a l'acta tots els membres de la llista: "Si aquí venen paracaigudistes, la gent dirà: 'Qui són aquests?'. Això no cola i la gent no s'ho empassarà".
Tots dos coincideixen a criticar la política d'Orriols al capdavant de l'alcaldia: "No té cap empatia per ningú que no siguin els seus. Sembla que cada matí, quan s'aixeca, pensi: 'Avui contra qui m'haig de barallar?'", ha dit Camps.
Piella hi coincideix, i assegura que l'alcaldessa ha situat Ripoll "en un pou que és d'intransigència i alhora d'odi".