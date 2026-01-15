Els EUA duen a terme la primera venda de petroli veneçolà per 430 milions d'euros

Europa Press/Contacto/Mark Hertzberg
MADRID 15 gen. (EUROPA PRESS) -
Els EUA han completat aquest dimecres la primera venda de petroli veneçolà, amb un valor de 500 milions de dòlars (prop de 430 milions d'euros), menys de dues setmanes després de l'atac militar nord-americà que es va saldar amb un centenar de morts i la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro.
Un funcionari del Govern nord-americà ha confirmat a Europa Press que es tracta de "la primera venda" nord-americana de cru veneçolà, mentre que ha afegit que "s'esperen vendes addicionals en els pròxims dies i setmanes".
Per la seva banda, la portaveu adjunta de la Casa Blanca, Taylor Rogers, ha defensat que el president del país, Donald Trump, "va negociar un acord energètic històric amb Veneçuela, immediatament després de l'arrest del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiarà els pobles nord-americà i veneçolà".
"L'equip de Trump està facilitant converses positives i contínues amb companyies petrolieres que estan llestes i disposades a fer inversions sense precedents per restaurar la infraestructura petroliera de Veneçuela", ha assegurat.
Finalment, Rogers ha manifestat que Trump està "protegint" l'hemisferi occidental "de ser explotat per narcoterroristes, narcotraficants i adversaris estrangers".