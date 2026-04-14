Els EUA atribueixen a l'Iran la responsabilitat d'avançar en les negociacions de pau

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident dels Estats Units (EUA), J.D. Vance, ha afirmat aquest dilluns que la responsabilitat de fer el pròxim pas en les negociacions de pau amb l'Iran recau sobre Teheran en al·legar que la delegació nord-americana va abandonar les converses d'Islamabad sense cap acord perquè la contrapart iraniana "va haver de tornar" per "obtenir l'aprovació" dels termes nord-americans.
"La pilota és a la teulada de l'Iran", ha declarat Vance en una entrevista a Fox News en què ha assegurat que la representació nord-americana se'n va anar sense un compromís perquè els enviats iranians "no van poder arribar a un acord i van haver de tornar a Teheran, bé sigui amb el líder suprem (Mojtaba Khamenei) o amb una altra persona per obtenir l'aprovació" sobre els termes proposats pels EUA.
Així mateix, el número dos del Govern dels EUA ha assegurat que la missió nord-americana ha deixat "clara" la seva disposició de ser receptius, però també l'exigència que "el material nuclear surti del país". "Ens agradaria encarregar-nos-en", ha aclarit abans d'afirmar que "aquest material està enterrat sota terra" gràcies a l'ofensiva conjunta amb Israel.
"Si ho pensem a llarg termini, Trump no vol que el pròxim president, ni el següent, es preocupin per aquest programa, així que volem retirar aquest material del país per complet perquè els EUA en tinguin el control. Aquesta és la prioritat número u", ha manifestat, abans de destacar "alguns progressos" en el segon objectiu: "assegurar que (l'Iran) no tingui la capacitat d'obtenir urani enriquit".