Els EUA acusen a l'Iran del llançament de "múltiples" míssils contra les seves forces al Pròxim Orient

Ilia Yefimovich/dpa - Arxiu
MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit dels Estats Units ha assegurat a la nit d'aquest dimarts que l'Iran ha llançat "múltiples" míssils des del territori de la República Islàmica contra les forces nord-americanes presents al Pròxim Orient.
"Avui, a les 17.45 hores de la Costa Aquest dels Estats Units (les 23.45 hores a l'Espanya peninsular), forces del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica van llançar múltiples míssils balístics des de l'Iran en un intent d'atac per sorpresa contra les forces nord-americanes presents al Pròxim Orient", ha informat el Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà (CENTCOM) en un missatge en xarxes.
L'òrgan ha asseverat que "tots els míssils" han estat "interceptats amb èxit", al mateix temps que ha advertit que les seves forces es mantenen "en alerta" i en un "alt estat de preparació".