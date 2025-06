Els estatuts del PSOE permeten a Sánchez fer canvis en la seva executiva evitant un congrés extraordinari

Juanfran Serrano assumeix el comandament de la secretaria d'Organització fins al Comitè Federal del 5 de juliol

MADRID, 14 juny (EUROPA PRESS) -

Els estatuts del PSOE deixen la porta oberta perquè el secretari general Pedro Sánchez escometi immediatament canvis a la Comissió Executiva Federal, tal com va anunciar després del cessament de Santos Cerdán com a secretari d'Organització, sense necessitat de convocar un congrés extraordinari.

Mentrestant, assumeix les funcions qui fins ara era el seu número dos, l'adjunt a la Secretaria d'Organització i diputat al Congrés, Juanfran Serrano, segons indiquen fonts socialistes.

Malgrat que el Congrés, principal òrgan de decisió del PSOE, és qui té la potestat per designar l'executiva, Sánchez es pot emparar en un apartat dels estatuts que permet al Comitè Federal --principal òrgan entre congressos-- cobrir "vacants".

SÁNCHEZ VA PROMETRE CANVIS AL PARTIT

Dijous passat amb prou feines una hora després que Cerdán anunciés la seva dimissió, Sánchez va comparèixer d'urgència a la seu socialista al carrer Ferraz per donar explicacions. Va deixar clar que havia demanat el cessament a Cerdán pels indicis d'irregularitats en contra seva, va demanar "perdó" en repetides ocasions als ciutadans, però va descartar un avançament electoral i una crisi de govern.

El que sí que va anunciar van ser relleus a l'executiva federal, l'òrgan format per mig centenar de càrrecs que dirigeix al partit en el dia a dia. A més de designar el substitut de Cerdán al capdavant d'Organització, el també president del Govern central va prometre canvis addicionals a l'executiva. Va dir a més que aquests es durien a terme al Comitè Federal del 5 de juliol a Sevilla perquè els aprovin els delegats socialistes.

Segons indiquen els estatuts aprovats en el 41è Congrés celebrat fa amb prou feines sis mesos el novembre del 2024, a l'article 21.1 el Congrés té entre les seves competències l'elecció de l'executiva federal, la Comissió Federal d'Ètica i Garanties i els seus representants al Comitè Federal.

EL COMITÈ FEDERAL POT COBRIR "VACANTS" A L'EXECUTIVA

No obstant això, l'article 26 del mateix document assenyala que el Comitè Federal té entre les seves competències "cobrir les vacants que es produeixin a l'executiva federal. Precisa a més que "quan la vacant afecti la Secretaria General, el Comitè Federal haurà de convocar Congrés Federal per a l'elecció d'una nova Comissió Executiva".

Encara que la de Cerdán no sigui una sortida a l'ús, sinó un cessament immediat per cometre presumptes il·legalitats, Sánchez podrà utilitzar aquesta fórmula per resoldre els canvis en menys d'un mes. D'aquesta manera no haurà de convocar un congrés extraordinari només uns mesos després de l'últim, en el qual el líder del PSOE va ratificar Cerdán com a número tres malgrat que ja havien aparegut les primeres informacions en contra seva.

En la seva compareixença a Ferraz, Sánchez es va mostrar molt afectat i va assegurar estar "molt decebut" amb el que havia estat el seu col·laborador estret en els últims anys. Va dir a més que va confiar en la seva innocència fins a aquest mateix 12 de juny quan va conèixer l'informe elaborat per l'UCO.