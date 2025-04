Els Estats Units confirma que els aranzels a la Xina s'elevaran al 104% aquesta nit

MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha confirmat que la nova ronda d'aranzels del 50% a la Xina, i que incrementaran els gravàmens totals al 104%, entraran en vigor aquesta mitjanit, tal com ja havia anunciat Donald Trump de no retirar el 'gegant asiàtic' les seves tarifes de represàlia del 34%.

"Cobraran plens efectes aquesta nit a les 12.01 a.m., per la qual cosa demà. Sí", ha sostingut Leavitt en compareixença davant dels mitjans, al mateix temps que ha assegurat que el president Trump ja havia signat l'ordre executiva habilitant.

Així mateix, la portaveu s'ha fet ressò del convenciment del mandatari republicà que la Xina s'ha "equivocat" en optar per respondre als aranzels nord-americans, però també que Pequín "vol" i "ha d'arribar a un acord amb Washington.

"Quan els Estats Units rep un cop de puny, retorna el cop amb més força. Per això entraran en vigor els aranzels del 104% per la Xina aquesta mitjanit. Però el president creu que Xi i la Xina volen arribar a un acord. Simplement, no saben com començar", ha resumit.

En qualsevol cas, Leavitt ha indicat que Trump està disposat a ser "increïblement generós" si la Xina opta per asseure's a negociar, ja que això seria "el millor per al poble americà".

Així i tot, el Govern xinès ja havia rebutjat en aquesta mateixa jornada l'amenaça comercial dels Estats Units, alhora que va apuntar a contramesures per salvaguardar els seus interessos i la seva "lluita fins al final".