Els esports d'aigua compleixen amb el previst a la Noguera Pallaresa (Lleida) malgrat la sequera

LLEIDA, 18 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Empreses d'Esport d'Aventura del Sobirà (Lleida) ha assegurat que ha complert "pràcticament del tot" amb les previsions de serveis de ràfting, barranquisme i activitats a llacs i pantans que preveia aquesta temporada malgrat la sequera, segons recull Endesa en un comunicat d'aquest dimarts.

Les empreses esportives han xifrat en 325.000 serveis els prestats durant els darrers set mesos, per la qual cosa la companyia elèctrica ha qualificat d'èxit la temporada i ha sostingut que això "ha estat possible gràcies a un esforç superior de gestió de l'aigua per part d'Endesa".

L'elèctrica ha dut a terme 1.720 maniobres a les centrals per mantenir "el cabal d'aigua" requerit per a les activitats esportives, si bé ha concentrat la durada de les accions per desplaçar l'aigua cap avall.