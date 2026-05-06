Els espanyols del creuer MV Hondius faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid

MADRID 6 maig (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha informat que els 14 ciutadans espanyols que hi ha a bord del creuer MV Hondius, afectat pel hantavirus, seran traslladats del Port de Granadilla (Tenerife) a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on rebran atenció mèdica i estaran en quarantena durant el temps que determinin els protocols clínics.
"Allà se seguiran tots els protocols necessaris. Serem especialment acurats per protegir no només les persones que arribin, sinó també la població en general, adoptant totes les mesures de salut pública oportunes per evitar que, en cas d'haver-hi algun pacient simptomàtic, es pugui produir qualsevol transmissió a tercers", ha explicat la ministra en la roda de premsa posterior a la reunió de govern.