Els enginyers industrials catalans demanen prorrogar el tancament de les nuclears més enllà del 2035

TARRAGONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ha redactat un informe sobre el context català de transició energètica en el qual demanen allargar el termini per tancar les centrals nuclears fins més enllà del 2035.

"No es pot desmuntar el sistema elèctric actual sense que la resta de nous components necessaris del sistema no emissor de diòxid de carboni estiguin operatius", assenyalen els experts en l'informe, recollit per Europa Press aquest dijous.

En aquest sentit, els enginyers sol·liciten una pròrroga fins que les noves instal·lacions de producció estiguin disponibles i veuen "crucial" el desenvolupament de les energies renovables.

A parer seu, si el tancament de les centrals nuclears s'executa en el termini previst, est pot condicionar el creixement econòmic i industrial de Catalunya.

"Catalunya s'enfronta a una reducció significativa de la seva capacitat de generació elèctrica", analitzen, per la qual cosa demanen que es replantegi el calendari de tancament i s'adequï a la realitat i a les necessitats de la comunitat.