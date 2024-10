Els empresaris catalans i valencians demanen que s'accelerin les obres del corredor mediterrani

Foment del Treball i l'AVE exigeixen voluntat política per culminar-lo

BARCELONA, 24 oct. (BARCELONA) -

Una vintena d'empresaris i representants de la societat civil de Catalunya i la Comunitat Valenciana han reclamat aquest dijous a Barcelona que s'accelerin les obres del corredor mediterrani en un acte conjunt davant l'Estació de Sants.

L'acte, dins la iniciativa 'Vull Corredor', ha estat encapçalat pel president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el secretari general de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Diego Lorente, i també hi ha assistit en representació de la Generalitat catalana el secretari de Mobilitat, Manel Nadal.

DIEGO LORENTE

Lorente ha lamentat que Barcelona i València no estiguin connectades per l'alta velocitat: "Com és possible que les segones i terceres ciutats del país no estiguin connectades en alta velocitat al país que més quilòmetres en té després de la Xina?", ha preguntat.

Ha reconegut que el corredor avança tot i que hagi tingut retards, i també ha destacat la unitat empresarial i la conscienciació social sobre la necessitat d'acabar la infraestructura, però ha constatat que "falta la voluntat dels polítics".

SÁNCHEZ LLIBRE

"Quan hi ha unitat empresarial, quan hi ha unitat de la societat civil, és quan és possible canviar l'actitud dels diferents governs espanyols", ha expressat Sánchez Llibre.

També ha criticat el dèficit d'inversió a Catalunya en els últims 15 anys, que xifra en uns 42.000 milions d'euros, i ha instat a un canvi d'actitud dels governs estatals perquè "sempre han prevalgut les inversions de l'Espanya radial en detriment de l'arc mediterrani".

TRAM TARRAGONA-SARAGOSSA

Per la seva banda, Nadal ha demanat "projectar el corredor cap al futur i plantejar-se l'execució de millores al tram Tarragona-Saragossa".

Ha subratllat que a Catalunya la infraestructura està més avançada, i preveu que "en poc temps" estiguin connectats els ports de Barcelona, Tarragona, la fàbrica de Seat a Martorell (Barcelona) i la planta de bateries de Seat-Volkswagen de Sagunt (València), la qual cosa creu que suposarà un impuls important per a l'economia de Catalunya.

L'acte d'aquest dijous és el quart que impulsa la iniciativa i que precedeix un acte que se celebrarà a Barcelona el 28 de novembre, en el qual participaran l'expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig i l'exlíder d'Unió Democràtica de Catalunya Josep Antoni Duran i Lleida, que dialogaran per posar en relleu "la importància de la infraestructura cap a Europa", en paraules de Lorente.