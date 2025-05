Els empresaris catalans envien una carta a Sánchez perquè impedeixi l'OPA al Sabadell

BARCELONA 9 maig (EUROPA PRESS) -

Nou entitats empresarials catalanes han enviat una carta el president espanyol, Pedro Sánchez, per demanar-li que impedeixi l'OPA de BBVA a Banc Sabadell en considerar que hi ha "poderoses raons d'interès general" que justificarien la intervenció del Govern central.

La carta, a la qual ha tingut accés Europa Press, està signada pel president de Barcelona Global, Ramon Agenjo; el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu; el president de Cecot, Xavier Panés; el president del Col.legi d'Economistes de Catalunya, Carles Puig de Travy; el president de Femcat, Oriol Guixà; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el president de Pimec, Antonio Cañete, i el president del RACC, Josep Mateu.

Les entitats deixen constància que "existeix un consens àmpliament compartit per les entitats representatives del teixit econòmic i empresarial català sobre les conseqüències no desitjables d'aquesta operació per a l'interès general de Catalunya i d'Espanya en el seu conjunt".