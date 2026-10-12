Els economistes Robert E. Hali i Michael Woodford, premis Nobel

MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
Els economistes Robert E. Hali i Michael Woodford han estat guardonats amb el Premi Nobel d'Economia 2026 "per fonaments microeconòmics i de l'estabilització macroeconòmica", ha anunciat aquest dilluns la Real Acadèmia Sueca de Ciències.
El Nobel d'Economia no forma part del llegat d'Alfred Nobel, ja que va ser establert el 1968 pel Riksbanken, el banc central suec, coincidint amb el 300 aniversari de l'entitat, però s'atorga des d'aleshores per la Reial Acadèmia Sueca de Ciències segons els mateixos principis dels Premis Nobel atorgats des de 1901.
El guardó va ser concedit per primera vegada el 1969, distingint el noruec Ragnar Frisch i l'holandès Jan Tinbergen.