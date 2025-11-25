Els economistes catalans reclamen al Govern que "actuï sense dilació per salvar" el boví

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
La Comissió d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reclamat a la Generalitat que "actuï sense dilació per salvar al sector boví català" davant el brot de dermatosi nodular contagiosa (DNC), en un comunicat aquest dimarts.
L'entitat ha assenyalat que el sector boví "és crucial per a l'activitat econòmica del territori" i que qualsevol alteració en el seu funcionament pot representar pèrdues econòmiques i desequilibris territorials.
Ha afegit que aquesta crisi "sobrepassa la sanitat animal i es converteix en un problema econòmic" per a tot el sistema agroalimentari català.
Per això, ha demanat desplegar mesures urgents per indemnitzar pels animals sacrificats, a més d'ajuts addicionals per garantir la continuïtat de l'activitat ramadera, incloent la compensació per lucre cessant.
L'ens ha explicat que el brot de DNC "evidencia la fragilitat del sector i la manca de previsió i coordinació".