Els dirigents del PP europeu debaten aquest dilluns sobre l'habitatge en una jornada a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els dirigents del PP europeu es reuneixen aquest dilluns a Badalona (Barcelona) per debatre sobre la crisi de l'habitatge a Europa en una trobada organitzada per l'alcalde del municipi, Xavier García Albiol.
En un comunicat, expliquen que la jornada comptarà amb la participació del grup popular europeu en el Comitè Europeu de les Regions (PPE-CdR) i se centrarà en l'habitatge juvenil i l'ocupació il·legal, dos dels "desafiaments" que consideren més urgents.
En la jornada hi participarà la presidenta del Grup del PPE en el Comitè Europeu de les Regions, Sari Rautio, l'eurodiputat Borja Giménez, a més d'altres representants locals i regionals europeus i associacions i empreses del sector de l'habitatge.
La trobada conclourà amb l'aprovació de la Declaració de Badalona, que reclama que l'habitatge per als joves esdevingui una "prioritat europea".
A més a més, els representants locals i regionals del PP condemnaran l'ocupació il·legal perquè consideren que "soscava els drets bàsics de la propietat, l'estabilitat del mercat immobiliari i la seguretat dels ciutadans".