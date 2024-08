Els diputats del PSC Raúl Moreno i Pol Gibert deixen el seu escó al Parlament i entren en el Govern

BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Els diputats del PSC Raúl Moreno i Pol Gibert han deixat els seus escons al Parlament per assumir càrrecs en el Govern de la Generalitat com a secretaris generals de les conselleries de Drets Socials i Inclusió i d'Empresa i Treball, respectivament.

Moreno i Gibert ho han anunciat a la xarxa social 'X' en sengles publicacions recollides per Europa Press, on han explicat que aquest dilluns va ser el seu últim dia com a diputats per incorporar-se a l'Executiu de Salvador Illa aquest dimarts.

Raúl Moreno (1978) és educador social i exercia de portaveu adjunt al Parlament i portaveu de la comissió de Drets Socials; va liderar les joventuts del PSC i va ser tinent d'alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Per la seva banda, Pol Gibert (1987) és diplomat en Ciències Empresarials i és el primer secretari del PSC de Sabadell (Barcelona), primer tinent d'alcaldessa en el municipi, així com responsable de l'àrea de treball en l'Executiva del PSC i, com Moreno, també va liderar les joventuts socialistes.

Els nous secretaris generals seran els números 2 dels consellers de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez, i d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.