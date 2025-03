Els diputats del Parlament guarden un minut de silenci per la dona assassinada a Blanes (Girona)

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -

Els diputats del Parlament han guardat aquest dimecres un minut de silenci en record de la dona assassinada dijous passat a Blanes (Girona), el primer feminicidi a Catalunya del 2025: "Lamento i condemno aquest crim i reitero el compromís del Parlament en l'erradicació de qualsevol forma de violència masclista", ha dit el president del Parlament, Josep Rull, en començar el ple.

S'ha fet davant l'entrada del Parlament, i hi han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i membres del Govern, els membres de la Mesa, amb Rull al capdavant, i diputats del PSC, Junts, ERC, el PP, Vox, els Comuns i la CUP, mentre que no hi han assistit representants d'Aliança Catalana.

Els fets van tenir lloc dijous passat quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va avisar la policia local de Blanes que s'estava dirigint a un domicili per atendre una dona en parada cardíaca; i dissabte la policia local i els Mossos d'Esquadra van confirmar que obririen una investigació a la seva parella, que va ingressar a en presó provisional comunicada i sense fiança.