L'habitatge i la vaga protagonitzen el debat de candidats catalans de Grupo Prisa

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La votació aquest dijous dels decrets sobre habitatge en la Diputació Permanent del Congrés i la vaga general de dimecres han protagonitzat el debat electoral entre els candidats catalans a les eleccions generals del 29 de novembre que han organitzat Ser Catalunya i 'El País'.
Hi han participat Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Jordi Albert (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Xavier García Albiol (PP) i Carina Mejías (Vox); i l'han moderat els periodistes Marina Fernández i Miquel Noguer.
ELS DECRETS D'HABITATGE
Respecte als decrets d'habitatge que s'aprovaran aquest dijous al Congrés, tant el PSC com els Comuns han defensat que s'aprovin en la Diputació Permanent, i ERC s'hi ha mostrat favorable, mentre que Junts, el PP i Vox els han criticat.
Hereu ha defensat una política d'habitatge integral que passi per protegir, regular i construir, i ha lamentat que Junts s'hagi oposat als decrets: "Han bloquejat totes les solucions", i ha recriminat a Urtasun que s'atribueixin tot el protagonisme de les polítiques d'habitatge del govern de coalició.
Urtasun ha sostingut que les mesures que inclouen els decrets d'habitatge són absolutament imprescindibles, segons ell, per assegurar la capacitat de l'administració d'intervenir el mercat i ha retret a Nogueras haver-se absentat de la Diputació Permanent perquè "li fa vergonya votar 'no'".
D'ERC, Albert ha remarcat el suport dels republicans als decrets d'habitatge, però ha lamentat que després de gairebé 8 anys de govern socialista la seva "gran iniciativa aparegui el novembre del 2026" quan els ciutadans encara esperen resoldre els seus problemes de debò.
Nogueras ha criticat que els decrets d'habitatge es votin en un òrgan "en què els vots no són les majories que ha decidit la gent", i ha criticat que les mesures que inclouen no protegeixen els petits propietaris ni prohibeixen de manera completa la compra als fons voltor.
Per part del PP, Albiol ha posat el focus en l'ocupació d'habitatges i ha assegurat que les polítiques de l'esquerra han retirat pisos del mercat: "Estan posant al mateix nivell les persones vulnerables amb aquells que es dediquen a l'ocupació de manera il·legal", ha dit.
Mejías ha acusat el Govern central d'utilitzar la Diputació Permanent com a subterfugi ja que, segons ella, l'única cosa per a la qual serveix és per espantar l'oferta de lloguer i per perpetuar el "bucle absolutament insostenible" de l'habitatge que pateixen els espanyols.
VAGA GENERAL
Sobre la vaga, Hereu ha lamentat que la dreta i la ultradreta "s'hagin dedicat a menysprear la veu de les noves generacions" i dels sindicats, però ha admès que es va emetre un missatge important del qual n'han de prendre nota perquè l'habitatge és un dels reptes a solucionar.
Urtasun ha reivindicat l'"èxit rotund" de la vaga general d'aquest dimecres, particularment a Catalunya, on ha celebrat que els ciutadans es van mobilitzar massivament i van demostrar que els problemes de l'habitatge interpel·len a tothom.
Albert ha demanat fer una lectura correcta de la manifestació de dimecres: "Si no en fem una lectura com toca, crec que ens equivocarem. Ens demanen solucions immediates i ahir va ser un clam", ha sostingut.
Per Junts, la vaga constata un malestar i que la gent està "molt farta de pagar cada vegada més per tot i no poder accedir a l'habitatge" i tenir serveis públics de tercera, que és el que creu que passa a Catalunya.
Albiol, per la seva banda, s'ha referit als aldarulls adreçant-se als comerciants del centre de Barcelona, als quals ha transmès la seva solidaritat: "Ahir van patir les conseqüències del pillatge i del vandalisme per part d'algunes persones que van participar en la vaga".
I Mejías, tot i que no s'ha referit directament a l'aturada, ha sostingut que si hi ha especulació, un dels focus de la vaga general és que no hi ha oferta, i ha atribuït al Govern central la seva incapacitat per facilitar tant la construcció com l'oferta de lloguers.