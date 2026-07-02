Els crítics del PSOE es presenten dissabte a Barcelona per denunciar la "traïció" dels pactes amb els separatistes

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 2 jul. (EUROPA PRESS) -
El grup d'opinió socialista Reactiva continua amb el seu procés d'expansió i dissabte farà un acte de presentació a Barcelona en el qual esperen donar veu als militants del PSC crítics amb l'actual direcció davant la "sensació de traïció" pels pactes amb l'independentisme.
La trobada es durà a terme al restaurant 11 Nudos, a la Gran Via i hi intervindran els portaveus de Reactiva Laura López Mendizábal i Aritz Durán, a més de Carmen Fernández De Castro, exfuncionària de l'ONU i militant del PSC.
També parlaran integrants d'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (Aires), partit fundat per exintegrants del PSC: el secretari general, Javier Marín, i la secretària d'Educació, Nuria Galdón, tots dos amb dècades de militància en el partit liderat per Salvador Illa.
Es tracta d'un acte similar al que van dur a terme a la seu d'UGT Madrid el passat 3 de juny en el qual, segons els organitzadors, hi van participar militants d'una desena de federacions socialistes. Allà van posar de manifest la "situació crítica" que a parer seu viu el partit pels diferents casos de corrupció que afecten càrrecs socialistes.