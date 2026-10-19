Els crítics d'ERC rebutgen el pacte amb Podem i que Rufián encapçali la llista

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El Col.lectiu Primer d'Octubre, col·lectiu crític d'ERC, ha manifestat aquest dilluns el seu rebuig a l'acord entre el partit i Podem de cara a les eleccions generals del 29 de novembre i que Gabriel Rufián encapçali la candidatura.
En un comunicat, consideren que l'acord d'ERC amb Podem representa un canvi substancial en l'estratègia política del partit "que posa en risc la seva identitat com a força republicana i independentista".
"ERC no pot renunciar a la centralitat en l'independentisme per convertir-se en una peça més de la recomposició de l'esquerra espanyola", sostenen.
També qüestionen que l'aliança es justifiqui per la necessitat de frenar la dreta i l'extrema dreta perquè això, segons l'organització, "pot acabar reforçant el vot útil al PSC-PSOE, mentre que ERC abandona espais polítics propis i deixa sense una referència clara una part de l'electorat independentista".
Els crítics també asseguren que l'acord s'ha impulsat sense que aquestes aliances electorals hagin format part dels mandats aprovats en congressos i línies recollides en la ponència política del partit.
RECUPERAR L'ESTRATÈGIA INDEPENDENTISTA
A més, rebutgen que Rufián sigui el cap de llista i recorden que van sol·licitar a la comissió de garanties d'ERC l'obertura d'un expedient informatiu "per una presumpta deslleialtat al partit" i la retirada cautelar de la condició de portaveu al Congrés.
Així, reclamen a la direcció dels republicans que recuperi una estratègia centrada en l'independentisme català, que expliqui els motius polítics i orgànics de l'acord amb Podem i concreti quina serà la veu de l'independentisme al Congrés després dels comicis.