Els crítics d'ERC demanen llibertat de vot en la investidura d'Illa

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre, crític amb la gestió de l'executiva d'ERC, ha demanat llibertat de vot per als 20 diputats d'ERC en la sessió d'investidura del líder del PSC, Salvador Illa, que se celebrarà en el Parlament, en constatar un marge ajustat entre els militants favorables al preacord i els qui el rebutgen.

"El resultat ha estat favorable a la investidura del candidat del 155 per un ajustat marge. Un 45% de la militància és contrària a la decisió plantejada per la direcció del partit", afirmen els crítics en un comunicat aquest divendres en saber els resultats de la consulta.

Davant "d'aquesta evident divisió d'opinions interna", els militants del Col·lectiu demanen als negociadors d'ERC, encapçalats per la secretària general, Marta Rovira, interpretar correctament la voluntat de la militància i permetre als 20 diputats d'ERC que votin lliurement d'acord amb la seva consciència, en les seves paraules.

Han agraït als 2.847 militants que han votat 'no' "la seva determinació malgrat el desigual espai mediàtic i institucional" que han tingut els opositors al preacord, i proposen una reunió per revertir el partit en el Consell Nacional vinent, diuen textualment.

"Hem de lluitar per reorientar l'estratègia política del partit perquè posi en primer plànol de les nostres reivindicacions l'alliberament nacional de Catalunya", afirmen, després de reclamar als 3.397 militants que han votat 'sí' que "siguin tant o més exigents que els del 'no' a l'hora de demanar responsabilitats pels compromisos assumits per la direcció del partit".