Els crítics d'ERC demanen a Junqueras posar la independència "al centre" i qüestionen Rufián

En l'assemblea de dimarts també van reclamar superar la fase de negociació amb el Govern central

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

Els crítics d'ERC han demanat al president del partit, Oriol Junqueras, tornar a posar la independència "al centre" del discurs polític de la formació i han qüestionat que el portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, pugui ser el cap de llista en les eleccions generals.

"El temps ens ha donat una mica la raó", sostenen les fonts consultades per Europa Press després de l'assemblea oberta que els republicans van celebrar dimarts per via telemàtica, que es va allargar més de tres hores, en la qual es van abordar els resultats de les municipals i el full de ruta a seguir de cara a les eleccions generals del 23 de juliol.

Durant l'assemblea i la mateixa nit electoral de les municipals, Junqueras va admetre que no eren els resultats que la formació "desitjaria", després de perdre més de 300.000 vots i passar a ser tercera força a Catalunya per darrere del PSC i Junts, i que no havien estat capaços de mobilitzar una part d'electors que en altres comicis els havien donat el vot.

SUPERAR LA FASE DE NEGOCIACIÓ

Pels crítics, el canvi d'estratègia del partit no ha d'obeir al resultat electoral i sí a una visió "més global" que contempli la superació de la fase de negociació amb el govern de Pedro Sánchez.

Així, diversos militants van exposar en l'assemblea la necessitat de canviar l'estratègia d'ERC a Madrid i aparcar la política de facilitar la governabilitat de l'Estat: "Ells tampoc no ens estan ajudant a avançar en la nostra sobirania", apunten.

ABSTENCIÓ DE L'INDEPENDENTISME

Sobre les municipals, les fonts consultades han explicat que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va presentar una anàlisi de dades dels resultats, però consideren que l'important ara és "conèixer les causes i quines actuacions" se n'han de derivar.

"Estem d'acord que l'abstenció està provocada pel votant més independentista, i això és coherent amb la reclamació que vam fer els militants", destaquen, a més d'assegurar que alguns comencen a veure un viratge en el discurs estratègic dels republicans, tot i que alguns voldrien que fos més explícit.

SENSE PRIMÀRIES PER A LES GENERALS

Més enllà d'acceptar o no Rufián, els crítics van traslladar a l'assemblea que els hauria agradat que es fes un procés de primàries per elegir el cap de llista a les generals perquè "es tracta de canviar l'estratègia a Madrid", han reiterat.

Malgrat tot, accepten que torni a encapçalar la candidatura convençuts que continuarà defensant els posicionaments d'ERC, i han expressat la voluntat que la llista incorpori persones que reclamen el canvi d'estratègia.

Respecte als comicis del 23 de juliol, un dels militants va preguntar a Junqueras quin resultat esperava en aquestes eleccions, a la qual cosa no va contestar, i el mateix militant va demanar que es fes una valoració i que s'obri un procés de reflexió interna.

En l'assemblea també es va anunciar que hi haurà una ronda de reunions a nivell territorial per abordar aquests debats: "Veurem quin recorregut i permeabilitat tenen", han resolt els crítics.