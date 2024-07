Els crítics d'ERC convoquen dijous una assemblea per la crisi dels cartells

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El Col.lectiu Primer d'Octubre, que aglutina els crítics d'ERC, ha convocat aquest dijous una assemblea presencial al centre de Barcelona arran de la crisi generada pels cartells difamatoris contra l'exlíder del partit a l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall, l'expresident de la Generalitat, Pasqual Maragall, i la malaltia d'Alzheimer.

En un comunicat a X recollit per Europa Press, han explicat que l'assemblea tindrà lloc a la rambla Santa Mònica 10 a partir de les 18.00 hores i que l'objectiu de la trobada és explicar què són i què volen.

Segons ells, la direcció del partit els ha negat poder fer l'assemblea a la seu de la formació: "I alhora veiem com a altres militants de base se'ls permet utilitzar la seu del partit per muntar rodes de premsa per renunciar al càrrec institucional (Sabrià) o a la seva militància (Maragall)", afegeixen.

"No tots els militants som iguals per a aquesta direcció desnortada", lamenten els crítics d'ERC, que s'erigeixen en els únics que reclamen una renovació total de la direcció.

En la seva opinió, el cas dels cartells representa una manera de fer política allunyada dels valors d'ERC i són "el símptoma d'una gestió inacceptable" d'un partit.

"Pretendre tapar matusserament un assumpte com aquest és la més petita de les responsabilitats.

"El que resulta greu és mantenir una estructura comunicativa en B i justificar-ho en que 'ho fan tots els partits'", retreuen.