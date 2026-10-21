Els controls d'higiene en la pesca extractiva a Catalunya registren un 98% de conformitat

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els controls d'higiene de la producció primària a Catalunya van registrar durant el període 2021-2025 una taxa mitjana de conformitat del 98% en la pesca extractiva i del 92,5% en l'aqüicultura.
Es van fer 205 controls en la pesca extractiva i 19 en l'aqüicultura, a més de 301 controls de traçabilitat dels productes pesquers i aqüícoles amb una taxa mitjana de conformitat del 44%, informa aquest dimecres el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat.
Aquests resultats han permès "identificar àmbits de millora que es reforçaran amb els nous programes de control per al període 2026-2030".