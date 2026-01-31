Els conservadors alemanys pugen en intenció de vot i empaten amb la ultradreta en enquestes electorals

Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler
BERLÍN 31 gen. (DPA/EP) -
L'aliança conservadora CDU/CSU que lidera el canceller alemany Friedrich Merz i la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) han tornat a empatar en un sondeig amb el 26% de la intenció de vot després de mesos, després que els conservadors hagin pujat un punt percentual en les últimes setmanes, segons ha fet saber aquest dissabte l'institut d'investigació demoscópica Insa.
Per als conservadors, el resultat de l'enquesta realitzada per encàrrec del dominical 'Bild am Sonntag' sobre a qui votarien els ciutadans si hi hagués eleccions aquest diumenge significa un punt percentual més que en el sondeig anterior, mentre que l'AfD porta setmanes estancada aquest valor.
L'última vegada que tots dos partits van empatar en l'enquesta dominical d'Insa va anar al setembre de 2025.
El Partit Socialdemòcrata (SPD), soci de la coalició amb els conservadors de Merz, també ha guanyat un punt i aconseguit el 16%, el seu millor resultat des de juny de 2025.
Insa no va registrar canvis en el suport als partits de l'oposició, Els Verds i L'Esquerra, que es van mantenir en el 11% i el 10%, respectivament.
L'aliança populista d'esquerra BSW (4%) i el Partit Liberal (3%) seguirien sense entrar en el Bundestag, la Cambra baixa del Parlament, per estar sota el llindar del 5 % que estipula la llei. El 4% dels enquestats ha assenyalat que votaria a altres partits.
Insa ha enterevistado a 1.204 votants a Alemanya entre el 26 i el 30 de gener per elaborar el sondeig representatiu. La tolerància d'error estadística màxima és d'al voltant de 2,9 punts percentuals.
Les enquestes electorals solen estar subjectes a incerteses. Entre altres coses, la disminució de la lleialtat als partits i les decisions cada vegada més precipitades dificulten als instituts de sondejos la ponderació de les dades recopilades. En principi, les enquestes només reflecteixen l'opinió en el moment de l'entrevista i no són pronòstics dels possibles resultats electorals.