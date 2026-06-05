Els consells comarcals reclamen més protagonisme en la planificació territorial de nous reptes

LLEIDA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en el qual participen presidents i gerents d'aquest ens, ha reivindicat més protagonisme en la planificació de grans reptes de futur.
En un comunicat aquest divendres, l'ACM explica que en la trobada, que ha tingut lloc a la seu del Consell Comarcal del Pla d'Urgell (Lleida), els seus representants han celebrat una sessió específica de treball sobre la Plater per analitzar inquietuds, oportunitats i necessitats que planteja aquest instrument de planificació territorial.
En grups de treball diferenciats entre presidències i gerències, s'han recollit aportacions i propostes per elaborar una posició consensuada del món comarcal "en una de les qüestions que, ara mateix, genera més preocupació i discrepàncies al territori".
En la jornada s'han abordat qüestions com les novetats vinculades al contracte programa de serveis socials, els estudis de costos i els plans d'integritat en aquest àmbit a més de les implicacions del Decret Llei 6/2026 de mesures urgents en matèria urbanística i de contractació per als municipis rurals.
També s'ha presentat la 'Guia d'estratègies locals per a l'impuls de la mobilitat sostenible en zones rurals', una eina destinada a facilitar la planificació de polítiques de mobilitat adaptades a la realitat dels territoris menys densament poblats.
La presidenta del Fòrum Comarcal de l'ACM, Sònia Gràcia, ha destacat que la Plater ha de ser "una oportunitat per incorporar la mirada dels consells comarcals en la planificació territorial del país".
"Som administracions que coneixem la realitat dels municipis i podem aportar una visió imprescindible per garantir polítiques adaptades a cada territori", ha defensat Gràcia, que veu fonamental continuar treballant conjuntament per una agenda compartida que reforci el paper dels ens comarcals i permeti afrontar els reptes socials, econòmics i territorials dels pròxims anys.