Els consells comarcals catalans demanen al Govern un nou finançament per millorar competències

Fixen que el 2027 aquests ens rebin el doble de recursos que l'import actual
LLEIDA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els consells comarcals catalans han acordat reclamar al Govern un nou finançament "a curt termini per continuar prestant serveis als municipis" i millorar les seves competències.
Així ho han acordat aquest dimecres en el Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que s'ha celebrat a la Llotja de Lleida, en el marc de la Fira Municipàlia, ha informat l'ACM en un comunicat.
La sessió de treball ha comptat amb la participació de presidents i gerents de tots els consells comarcals de Catalunya, que han elaborat un document que recull que el sistema actual "no garanteix la sostenibilitat" dels ens comarcals i avisa que el seu paper pot esdevenir residual si no s'actua immediatament.
El vicepresident primer de l'ACM i alcalde del Masnou (Barcelona), Jaume Oliveras, ha assegurat que aquests organismes necessiten "solucionar la precarietat financera per continuar liderant la tasca de cohesió territorial, d'assistència als municipis més petits i la gestió de serveis bàsics".
Han proposat que s'incrementi progressivament i de manera consolidada el Fons de cooperació local: que el 2025 es consolidi l'increment extraordinari del 20% anunciat pel Govern i que el 2026 s'apliqui un nou augment del 25% sobre la xifra consolidada de l'any anterior.
EL DOBLE DE RECURSOS
"L'objectiu a llarg termini és assolir una fita de recursos globals de 90-100 milions d'euros per al 2027, aproximadament el doble de l'import actual", han defensat.
També han apostat per reformar la relació entre el Govern i els consells comarcals, ja que consideren que "l'actual model de subvenció crònica i insuficient amb un control excessivament burocràtic està generant una greu desigualtat territorial".
Han reclamat que se substitueixin les subvencions per fórmules com contractes programa o convenis, que "donin estabilitat, seguretat jurídica i continuïtat a la provisió de serveis".