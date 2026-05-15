Els congressistes colombians de Pacto Histórico es reuneixen amb PSC, ERC i els Comuns i demanen donar suport a Cepeda

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els congressistes colombians de Pacto Histórico Mafe Carrascal i José Luis Bohórquez s'han reunit aquest divendres amb el PSC, ERC i els Comuns al Parlament i han demanat suport als seus conciutadans per aconseguir la victòria del candidat presidencial del partit en les eleccions presidencials de Colòmbia, Iván Cepeda.
"Tenim la possibilitat de reelegir un govern progressista, el primer govern popular que hem tingut", ha subratllat Carrascal en una roda de premsa a la cambra catalana.
Per això, ha demanat als colombians que viuen a Catalunya, "molts dels quals van haver de sortir del país per buscar millors oportunitats", que col·laborin i es mobilitzin per guanyar en la primera volta.
"Necessitem la seva solidaritat i empatia per continuar fent transformacions a Colòmbia", ha reclamat Bohórquez, després de deixar clar que els que configuren la candidatura no són els fills de les elits.
El període de votació per als colombians a l'exterior començarà el 25 de maig i les eleccions presidencials en aquest país es duran a terme el 31 de maig; en cas d'una possible segona volta, es disputaria el 21 de juny.