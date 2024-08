Els Comuns veuen en la polèmica pel finançament per a Catalunya "una tempesta d'estiu" i apel·len a aplicar ja el pacte

David Cid adverteix al PP que no poden rebaixar impostos en les CCAA que governa i després exigir que se'ls compensi



MADRID, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha qualificat de "petita tempesta d'estiu" la polèmica sorgida després de les declaracions de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rebaixant el pacte amb ERC en matèria de finançament per a Catalunya i ha defensat que el que cal fer és implementar-lo al més aviat possible.

"Estem davant la típica petita tempesta d'estiu", ha valorat Cid en una entrevista a RNE recollida per Europa Press. Al seu judici, "el que cal fer és engegar l'acord que es va signar i que té dos elements fonamentals", la singularitat i la solidaritat.

En aquest sentit, ha defensat la necessitat que Catalunya gaudeixi d'un finançament singular a causa de les competències que té transferides i que altres comunitats autònomes no han assumit. Si l'Estat ha avalat un autogovern singular per a Catalunya i cedit competències com els Mossos, presons o Rodalies, ha de permetre que disposi dels recursos per gestionar-les, ha sostingut, apostant per fer "pedagogia" d'aquesta qüestió i "no entrar en debats nominalistas".

Respecte a la solidaritat, Cid ha subratllat que "l'únic límit és que ha d'haver-hi un igual esforç fiscal" i per tant no pot passar el que està ocorrent en comunitats governades pel PP com Madrid, València o Andalusia on "s'eliminen directament els impostos a qui més té" i després s'exigeix "a l'Estat i a la resta de comunitats autònomes que se'ls compensi quan ells han decidit renunciar a recursos que crec que són fonamentals per als serveis públics".

Al fil d'aquesta qüestió, ha traslladat la seva sorpresa pel fet que dirigents del PP o el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, "que parla moltíssim de Catalunya", no hagin dit res del "sistema" que ha muntat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que "és pràcticament un paradís fiscal".

Així les coses, ha defensat que "tothom el que ha de fer és, més enllà de declaracions, centrar-se en la literalitat de l'acord, i desenvolupar-lo". Segons Cid, el seu partit considera que "és una oportunitat no només per a Catalunya, sinó per a totes les comunitats autònomes".

NO ÉS UN CONCERT COM EL BASC

D'altra banda, el dirigent dels Comuns ha insistit que el pacte segellat entre el PSC i ERC no és un concert com el que hi ha al País Basc, ja que "el mètode és diferent" i es tracta de "un sistema que és extrapolable a la resta de comunitats autònomes".

"No estem davant d'un sistema que funcionarà com el sistema basc, que bàsicament recapta tot", ha assenyalat, precisant que al seu judici aquest últim "no és massa solidari".

En un altre ordre de coses, ha advertit a Junts que la "alternativa" a l'actual Govern central de PSOE i Sumar és "un Govern de Feijóo amb Abascal de vicepresident". "Qui provoqui aquest escenari a Catalunya, jo crec que ho pagarà un cost molt alt perquè estem parlant d'un model" de Vox i, "per tant", del PP que busca "tornar a incendiar Catalunya", ha previngut.

Al seu judici, el que ha de fer Junts és assumir que els ciutadans catalans, i "no un jutge o el Govern de l'Estat espanyol", son els que han decidit qui estarà en l'oposició en l'actual legislatura.

"Històricament els ha costat molt assumir aquest paper quan no han estat al Govern de la Generalitat, però també entenc que són conscients que provocar un Govern de PP i Vox en l'Estat seria nefast per a qualsevol partit que es cridi d'esquerra o catalanista", ha incidit.