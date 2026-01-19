Els Comuns veuen "imprescindible" per als pressupostos renovar el conveni de pobresa energètica

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha situat com a "condició imprescindible" la renovació del conveni sobre la pobresa per a persones vulnerables que va caducar la setmana passada perquè els Comuns facin costat a un eventual projecte de pressupostos de la Generalitat.
Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press, en què ha acusat la Generalitat d'anar tard: "El conveni caducava i no ha previst posar en marxa els comptadors socials, no ha creat el fons de solidaritat i no ha donat cap alternativa".
El Govern i els Comuns s'havien de reunir aquest dilluns per fer un seguiment dels acords entre tots dos per als suplements de crèdit del 2025, pas previ per negociar els nous comptes, però la reunió s'ha ajornat a finals d'aquesta setmana, previsiblement, per l'accident ferroviari a Còrdova.
En aquesta reunió, explica Albiach en l'entrevista, els Comuns volen comprovar "en què s'han traduït" els 10 milions d'euros que van acordar destinar a salut mental, i en què s'ha concretat el reforç de classes de català, matemàtiques i anglès als centres escolars, i l'habilitació de menjadors als instituts de màxima complexitat.
La dirigent ha dit que és factible que els pressupostos s'aprovin aquest primer trimestre, però ha exigit a l'executiu no aprovar-los en el Consell Executiu fins que els hagin acordat, i per fer-ho, demana que apliqui sancions als incompliments de la llei d'habitatge.