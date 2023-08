Els comuns veuen "falta d'efectius" en l'extinció de l'incendi de Portbou-Colera (Girona)

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

En Comú Podem ha registrat aquest dimarts al Parlament una bateria de preguntes per a la Conselleria d'Interior sobre les condicions del cos de Bombers de la Generalitat i del personal forestal implicat en l'extinció d'incendis, i han criticat la "falta d'efectius" en el de Portbou i Colera (Girona) declarat el divendres i recentment extingit.

Les preguntes tenen com a objectiu "conèixer amb quins criteris s'han pres les últimes decisions en l'operatiu d'extinció d'incendis amb la voluntat de prevenir i millorar l'abordatge d'incendis en un context de sequera i d'altes temperatures", informen els comuns en un comunicat.

El document registrat al Parlament i consultat per Europa Press pregunta per què "la direcció de Bombers de l'incendi de Portbou ha decidit no permetre treballar" a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

En aquest sentit, els comuns volen saber si la Conselleria preveu algun tipus de contacte amb els bombers voluntaris per incrementar els efectius disponibles i "posar solució als conflictes oberts" després que diversos parcs de Bombers Voluntaris hagin avisat que no estaran disponibles si és necessari activar-los, en senyal de protesta per les seves condicions i la resposta a les seves demandes.

Membres de Bombers Voluntaris han plantejat en els últims anys diferents reivindicacions per millorar la cobertura d'accidents durant el servei (indemnitzacions i compensacions econòmiques en cas que requereixin baixa laboral), més compensacions econòmiques pels seus serveis, establir un pla de pensions i passar a ser empleats públics.

Per la seva banda, la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, ha reclamat també aquest dimarts en un vídeo a Twitter la reprovació del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, "perquè solucioni la situació dels bombers voluntaris" i en el qual també ha lamentat que no s'hagi assegut a parlar amb ells.