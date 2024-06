Els Comuns troben normal que Illa demani més temps i proclamen que seran exigents de cara a un acord d'investidura

MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

La dirigent dels Comuns i portaveu adjunta de Sumar al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que la posició del líder del PSC de demanar més temps per negociar de cara a presentar-se a la investidura a Catalunya és una qüestió de "sentit comú" i ha manifestat que la seva formació serà exigent a l'hora d'acordar un acord entre forces progressistes.

En una roda de premsa a la cambra baixa, ha manifestat que cal temps per garantir una investidura amb prou suports i, per tant, ara li toca al PSC negociar tant amb ERC, com amb els Comuns o amb "qui ells considerin necessari".

"Nosaltres els podem avançar que també serem exigents sobre aquest acord. Aquest Govern ha de ser un abans i un després (...) Una oportunitat per a tots i situar al capdavant alguns dels reptes que fa tants anys que estem oblidant a Catalunya, després del temps perdut que hem passat els catalans", ha postil·lat.

En concret, ha citat la necessitat d'assolir compromisos en matèria d'habitatge, en canvi climàtic i millora de serveis públics.