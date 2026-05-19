Els Comuns s'obren a "reformular" el seu acord de pressupostos

Albiach afirma que l'habitatge és el tema en què el Govern "està més enrocat"
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que la seva formació està disposada a "reformular i recalendaritzar" algunes de les propostes del seu acord de pressupostos pactat amb el Govern al febrer si això permet comptar amb més recursos per arribar a un acord amb els sindicats educatius.
En una roda de premsa a la cambra catalana aquest dimarts, Albiach ha assenyalat la necessitat que el Govern arribi a un acord en educació i, per això, s'obre a parlar respecte a les seves propostes si l'executiu "necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord" amb els sindicats.
"No renunciem a cap de les nostres propostes. Però si en alguna d'elles cal recalendaritzar o reformular-ne la intensitat, nosaltres hi estaríem disposades", ha sostingut.
En aquest sentit, ha dit que el Govern "no es pot aixecar de la taula" aquest dimecres en la reunió amb els sindicats educatius sense haver arribat a un acord.
RECLAMA MÉS AMBICIÓ
Albiach ha subratllat que la reunió de dilluns amb el Govern "no va ser bona" i ha traslladat que els recursos que es destinin a habitatge determinaran el posicionament dels Comuns en la votació dels pressupostos.
Ha afirmat que "el tema en què està més enrocat el Govern" és, precisament, l'habitatge, i ha demanat a l'executiu de Salvador Illa més ambició quant a l'ampliació de les polítiques i dels recursos per a aquesta qüestió.
"Nosaltres no posem calendaris, no posem terminis. Sense pausa, però també sense pressa, ens asseurem tantes vegades com calgui. Però insisteixo, necessitem més ambició i que el Govern surti d'aquest enrocament", ha afegit.
2.500 MILIONS PER A HABITATGE
Els Comuns exigeixen 2.500 milions d'euros per a habitatge durant aquesta legislatura i una direcció general de disciplina en habitatge "perquè la llei es compleixi".
"Estem veient que les sancions que s'han posat fins ara són merament anecdòtiques, quan hi ha uns fons voltor que estan fent el que realment volen i aquí podríem posar multes de fins a 900.000 euros", ha apuntat.
Ha reclamat, entre altres qüestions, una llei urgent per convertir oficines i locals buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervenir a 120 barris de Catalunya a través del Pla de Barris.
I ha constret el Govern a pactar els comptes: "Si aquest any ha costat arribar a un acord de pressupostos, no em vull ni imaginar l'any que ve amb unes eleccions generals i unes eleccions municipals. Tots sabem que l'escenari es complica més".